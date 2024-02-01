Німеччина

Німецький хавбек повернувся до Бундесліги.

Штутгарт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Махмуда Дауда, який минулого літа став гравцем Брайтона.

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28-річний німець сирійського походження повернувся до Бундесліги на правах оренди, яка буде розрахована до 30 червня 2024 року.

Крім того, Штутгарт зберіг за собою право викупу гравця на постійній основі після завершення орендної угоди.

У поточному сезоні Махмуд Дауд провів за Брайтон 14 поєдинків (682 хвилини), в яких він відзначився однією результативною передачею.