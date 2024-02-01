Німеччина

Німецький клуб вирішив не чекати літа.

Іспанський вінгер Браян Сарагоса приєднався до мюнхенської Баварії з Гранади на правах оренди до кінця сезону, проте вже влітку він стане повноцінним гравцем "ротен". Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Контракт розраховано до 30 червня 2029 року. Сума оренди складе 3-4 млн. євро + 13 млн. євро повноцінний трансфер 22-річного гравця.

"Я переходжу до Баварії, щоб продовжувати зростати в одному з найбільших клубів світу. Я дуже вдячний Гранаді за чудовий час, який ми провели, і за все, що клуб дав мені. Ніколи не забуду це.

Я також відчуваю велику підтримку з боку Баварії. З нетерпінням чекаю на те, що буде далі. У нас великі цілі", — заявив новоспеченний вінгер "рекордмайстер".

Також, заяву зробив спортивний директор Баварії Кристоф Фройнд.

"У футболі завжди потрібно бути гнучким і саме тому ми знову своєчасно відреагували на поточну ситуацію всередині клубу.

Браян Сарагоса приєднається до нас раніше, ніж було спочатку узгоджено. Браян бачить своє майбутнє в Баварії, і це майбутнє починається зараз. Ми раді, що він приєднається до нас у другій половині сезону"

Цього сезону, Браян Сарагоса відіграв за Гранаду 21 матч, забив шість голів та віддав дві результативні передачі.