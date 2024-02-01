Німеччина

Молодий форвард вирушив до Німеччини для проходження медогляду.

Молодий нападник Парі Сен-Жермен Юго Екітіке до зачинення трансферного вікна змінить клубну прописку та продовжить кар'єру в німецькій Бундеслігі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 21-річний форвард приєднається до франкфуртського Айнтрахта на правах оренди до кінця сезону.

Крім того, після завершення орендної угоди "орли" мають скористатися обов'язковим правом викупу за 30 млн євро, тоді як ПСЖ отримає певний відсоток від наступного продажу.

Юго Екітіке, який цього сезону провів на клубному рівні лише вісім хвилин в одному матчі, вже вирушив до Німеччини для проходження медогляду в Айнтрахті.