Німеччина

Завершився перший поєдинок 20 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцятого туру німецької Бундесліги-2023/24 Гайденгайм приймав дортмундську Боруссію на Фойт-Арені.

Гості могли вийти вперед ще у першому таймі, але гол Малена на 26-й хвилині було скасовано через офсайд. У другій половині зустрічі дортмундці виглядали краще за свого суперника, але так і не змогли скористатися своїми моментами, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Зазначимо, що серія Гайденгайма без поразок у чемпіонаті триває вже вісім поєдинків. Попередні чотири матчі, включно з цим, вони зіграли внічию.

Гайденгайм — Боруссія (Дортмунд) 0:0

Гайденгайм: К. Мюллер — Траоре (Буш, 61), Майнка, Гімбер, Фьоренбах — Мелоні, Шьоппнер — Дінкчі (Зесса, 61), Пірінгер (Шиммер, 61), Бесте (Пік, 70) — Кляйндінст (Бек, 89)

Боруссія (Дортмунд): Маєр — Меньє (Вольф, 59), Зюле, Шлоттербек, Матсен — Мален, Забітцер, Озджан (Джан, 59), Байно-Гіттенс (Польманн, 59) — Фюллькруг, Мукоко (Бенсебаїні, 75)

Попередження: Матсен, Мален