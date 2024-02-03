Завершився матч чемпіонату Німеччини.
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03 лютого 2024, 21:47
У рамках двадцятого туру німецької Бундесліги Кельн приймав Айнтрахт.
Господарі здолали гостей, відправивши до їхніх воріт два голи.
Кельн – Айнтрахт 2:0
Голи: Аліду 67, Тільманн 80
Кельн: Швебе – Шмітц (Карстенсен, 89), Шабо, Гюберс, Фінкгрефе (Крістенсен, 89) – Мартель, Хусейнбашич (Хайнц, 89) – Аліду (Адамян, 73), Кайнц (Майна, 79), Любічич – Тільманн
Айнтрахт: Трапп – Тута, Кох, Смолчич, Нкунку – Гьотце (Роде, 77), Схірі, Ларссон (Макс, 69) – Діна-Ебімбе (Шаїбі, 46), Кнауфф (Баойя, 77) – Калайджич (Екітіке, 77)
Попередження: Хусейнбашич 19 – Тута 34, Нкунку 55
Вилучення: Нкунку 66, Тута 83.