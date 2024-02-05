Німеччина

Нападник німецької команди дав свій коментар.

Гаррі Кейн зізнався, що зазнавав певних труднощів з адаптацією після переходу до мюнхенського клубу з Тоттенгема.

"Перші чотири або п'ять місяців, проведених у готелі далеко від сім'ї, були непростими. Було безумовно нелегко, і я пишався тим, що можу показувати таку гру за цих обставин.

Ми добре провели зимові канікули, і всі повернулися зі мною. Діти ходять до школи, у нас є будинок. З кожним новим місяцем я починаю почуватися як вдома, ми спілкуємося з батьками в школі, дружина заводить нових друзів. Ти просто починаєш знайомитися з новими людьми і отримувати нові враження.

Все було приголомшливо, вболівальники і клуб намагалися надати мені привітний прийом, і зараз я не можу сказати нічого, крім похвали", — цитує Кейна Bayern & Germany.

У своєму першому сезоні в Німеччині Кейн забив 28 голів і віддав 8 результативних передач у 27 матчах Баварії у всіх турнірах.