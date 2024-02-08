Німеччина

Німець проводить фантастичний сезон.

Півзахисник леверкузенського Баєра Флоріан Вірц в поточному сезоні оформив вже 15 результативних передач, що є найкращим показником серед всіх гравців з топ-5 європейських чемпіонатів. Таку інформацію надає Opta.

20-річний вундеркінд "фармацевтів" випереджає за цим показником вінгерів мюнхенської Баварії Лероя Сане та лондонського Арсеналу Букайо Сака, на рахунку яких 12 результативних передач. До п'ятірки найкращих асистентів також входять Дарвін Нуньєс з Ліверпуля (11 асистів) та Паскаль Гросс з Брайтона (11).