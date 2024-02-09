Німеччина

Влітку варіантів працевлаштування вистачатиме на всіх.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман поділився планами на майбутнє після домашнього Євро-2024. Наводить слова німця журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Не знаю, буду я тренувати збірну у вересні чи ні. Мій контракт закінчується влітку, але зараз у центрі уваги чемпіонат Європи.

Після турніру буде видно, чи залишусь я. Якщо так, то я зроблю все, щоб добре провести Лігу націй і виграти групу, але насамперед нам потрібно успішно виступити на домашньому Євро-2024. Для мене та гравців головна мета — це перемога на чемпіонаті Європи. Все інше зараз не важливе", — сказав 36-річний фахівець.