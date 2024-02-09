Німеччина

Завершився перший матч 21 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять першого туру німецької Бундесліги-2023/24 дортмундська Боруссія приймала Фрайбург на Вестфаленштадіоні.

Протягом першого тайму матчу Мален встиг оформити дубль. В обох випадках йому асистував Фюллькруг. Ближче до завершення поєдинку німець довів рахунок до розгромного, теж відзначившись голом.

Боруссія (Дортмунд) — Фрайбург 3:0

Голи: Мален, 16, 45+7, Фюллькруг, 87

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Р'єрсон (Вольф, 79), Зюле, Шлоттербек, Матсен (Морей, 88) — Ройс (Санчо, 88), Забітцер, Джан (Гуммельс, 88), Байно-Гіттенс (Брандт, 66) — Фюллькруг, Мален

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Сільділья, Гульде (Салаї, 23), Макенго (Гюнтер, 80) — Еггештайн, Гьофлер — Шаллаї (Філіпп, 79), Грегорич (Доан, 59), Гріфо (Вайсгаупт, 59) — Гьолер

Попередження: Р'єрсон, Мален