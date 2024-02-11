Португальський фахівець розпочав вивчення німецької мови.
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ, GETTY IMAGES
11 лютого 2024, 18:38
Жозе Моурінью цікава робота в Німеччині.
Журналіст Крістіан Фальк повідомив, що 61-річний фахівець хоче очолити мюнхенський клуб.
"Я чув, що він вчить німецьку. У минулому він уже фліртував із керівництвом Баварії. Він був би готовий очолити команду", — сказав Фальк.
Нагадаємо, що португалець залишається без роботи після звільнення з Роми в січні.
Зазначимо, що Баварія посідає друге місце в таблиці Бундесліги, відстаючи від Баєра на 5 очок після поразки від клубу з Леверкузена з рахунком 0:3.