Німеччина

Португальський фахівець розпочав вивчення німецької мови.

Жозе Моурінью цікава робота в Німеччині.

Журналіст Крістіан Фальк повідомив, що 61-річний фахівець хоче очолити мюнхенський клуб.

"Я чув, що він вчить німецьку. У минулому він уже фліртував із керівництвом Баварії. Він був би готовий очолити команду", — сказав Фальк.

Нагадаємо, що португалець залишається без роботи після звільнення з Роми в січні.

Зазначимо, що Баварія посідає друге місце в таблиці Бундесліги, відстаючи від Баєра на 5 очок після поразки від клубу з Леверкузена з рахунком 0:3.