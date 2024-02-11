Німеччина

Півзахисник дав свій коментар.

Томас Мюллер заявив, що мюнхенський клуб до кінця боротиметься за чемпіонський титул у Бундеслізі.

"Вчорашня гра з Баєром стала абсолютним кошмаром для нас. Вітаємо наших суперників із Леверкузена, вони показали неймовірний футбол.

Однак боротьба за титул ще не завершена. Але спершу нам потрібно привести наші справи до ладу. Наступний шанс і дуже важливий для нас матч відбудеться наступної середи", — написав Мюллер у своїх соціальних мережах.

У поточному сезоні Мюллер провів 25 матчів: на його рахунку 2 голи і 8 асистів.