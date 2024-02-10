Німеччина
10 лютого 2024, 22:55
Баєр — Баварія 3:0 Відео голів та огляд матчу 10.02.2024
Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 10 лютого 2023 року, 19:30.
Баєр - Баварія, Getty Images
10 лютого 2024, 22:55
У 21 турі чемпіонату Німеччини-2023/24 леверкузенський Баєр приймав мюнхенську Баварію на БайАрені та здобув розгромну перемогу.
Ще у першій половині першого тайму орендований Баєром у Баварії Станішич відкрив рахунок у матчі. По перерві Грімальдо подвоїв перевагу господарів поля. Вже у компенсований час Фрімпонг довів рахунок до розгромного. У підсумку, Баєр збільшив відрив від Баварії у турнірній таблиці чемпіонату до п'яти очок.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр — Баварія у 21 турі німецької Бундесліги-2023/24:
Баєр — Баварія 3:0
Голи: Станішич, 18, Грімальдо, 50, Фрімпонг, 90+5
Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Станішич, Андріх, Джака, Грімальдо (Пуерта, 90) — Вірц (Гложек, 90), Телла (Фрімпонг, 65) — Адлі (Гофманн, 82)
Баварія: Ноєр — Кім, Даєр, Упамекано (Кімміх, 60) — Мазрауї, Горецка (Тель, 71), Павлович (Мюллер, 60), Бої (Геррейру, 81) — Мусіала (Шупо-Мотінг, 81), Сане — Кейн
Попередження: Тапсоба, Адлі, Градецькі — Бої, Горецка