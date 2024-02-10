Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 10 лютого 2023 року, 19:30.

У 21 турі чемпіонату Німеччини-2023/24 леверкузенський Баєр приймав мюнхенську Баварію на БайАрені та здобув розгромну перемогу.

Ще у першій половині першого тайму орендований Баєром у Баварії Станішич відкрив рахунок у матчі. По перерві Грімальдо подвоїв перевагу господарів поля. Вже у компенсований час Фрімпонг довів рахунок до розгромного. У підсумку, Баєр збільшив відрив від Баварії у турнірній таблиці чемпіонату до п'яти очок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр — Баварія у 21 турі німецької Бундесліги-2023/24:

— Баварія 3:0

Станішич, 18, Грімальдо, 50, Фрімпонг, 90+5

Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Станішич, Андріх, Джака, Грімальдо (Пуерта, 90) — Вірц (Гложек, 90), Телла (Фрімпонг, 65) — Адлі (Гофманн, 82)

Ноєр — Кім, Даєр, Упамекано (Кімміх, 60) — Мазрауї, Горецка (Тель, 71), Павлович (Мюллер, 60), Бої (Геррейру, 81) — Мусіала (Шупо-Мотінг, 81), Сане — Кейн

Попередження: Тапсоба, Адлі, Градецькі — Бої, Горецка