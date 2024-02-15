Німеччина

"Рекордмайстер" в важкому стані.

Для головного тренера мюнхенської Баварії Томаса Тухеля, наступні три матчі стануть вирішальними. Про це повідомляє відомий журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, на даному етапі керівництво діючого чемпіона Німеччини не поспішає зі звільненням 50-річного фахівця і сподівається, що йому вдасться виправити нинішній стан справ, однак у найближчих іграх "ротен" необхідно досягти позитивного результату.

Наступні три матчі — з Бохумом (14 місце у Бундеслізі), РБ Лейпциг (5) та Фрайбургом (7) — матимуть вирішальне значення для внутрішньої оцінки діяльності Тухеля.

Напередодні, 14 лютого, Баварія зазнала поразки від Лаціо у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:1).