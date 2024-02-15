Німеччина

Італійський тренер дав свій коментар.

Колишній головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте висловив думку, що ексфорвард "шпор" Гаррі Кейн додав у своїй грі, перейшовши до Баварії.

"Ми говоримо про приголомшливого футболіста. Можливість грати за Баварію зробила його кращим. Ніхто не сумнівається в його здатності забивати голи.

Я вважаю, йому потрібно було піти в інший клуб з іншим менталітетом. Він потребував зміни обстановки. Кейн заслуговує вигравати трофеї, адже ми говоримо про одного з найкращих нападників у світі.

Принаймні, він один із найкращих, з ким я працював. Йому потрібен був цей новий досвід, новий шанс. Тепер він більш досконалий гравець, ніж був раніше", — сказав Конте в інтерв'ю The Telegraph.

У своєму першому сезоні в Німеччині Кейн уже забив 28 голів і віддав 8 результативних передач у 29 матчах Баварії у всіх турнірах.