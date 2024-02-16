Німеччина

Французький фулбек встиг провести за мюнхенців лише 109 хвилин у двох матчах.

Правий захисник мюнхенської Баварії Саша Бої отримав травму на одному з тренувань своєї команди. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних".

За результатами медичного обстеження, 23-річний француз отримав отримав великий розрив лівого підколінного сухожилля.

Точні терміни повернення Бої не уточнюються, проте відзначається, що молодий гравець буде відсутній "найближчими тижнями".

Нагадаємо, що Саша Бої перейшов до Баварії з Галатасарая в минуле зимове трансферне вікно за 30 мільйонів євро та наразі встиг провести за мюнхенців всього 109 хвилин у двох матчах Бундесліги.