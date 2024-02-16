Німеччина

Гравець перебуває у системі клубу з 2017 року.

Центральний півзахисник Умут Тохумджу оновив свою угоду з Гоффенгаймом, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.

Новий контракт 19-річного німця турецького походження розраховано до кінця червня 2028 року. До оновлення його угода втрачала чинність влітку 2026-го.

Mit 12: Wechsel in die #TSG-Akademie ✔️

Mit 13: Erste Torbeteiligung in der Bundesliga ✔️

Mit 17: Bundesliga-Debüt ✔️



...und er ist noch lange nicht fertig! 👏 pic.twitter.com/KHZNOYAHUd — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 16, 2024

У поточному сезоні Тохумджу взяв участь у 10 матчах свого клубу у всіх турнірах, відзначившись двома асистами. Півзахисник також виступає за Гоффенгайм II у 4-му дивізіоні Німеччини (гол і асист у 8 матчах цього сезону).