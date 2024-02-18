Німеччина

Дортмундців лихоманить.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич прокоментував матч 22-го туру німецької Бундесліги з Вольфсбургом (1:1). Наводить слова німця офіційний сайт "бджіл".

"Боруссія незадоволена ні грою, ні результатом. Ми розпочали матч дуже добре і забили хороший гол, але нам не вдалося підтримувати ритм у тому ж ключі. Ближче до кінця першого тайму Вольфсбург створив кілька дуже хороших моментів.

У другому таймі пішов відкритий футбол, і наприкінці у нас були шанси вирвати перемогу. Загалом ми більше домінували, але Вольфсбург мав більше явних гольових моментів. Ми були занадто пасивні протягом багатьох відрізків матчу", — заявив німецький фахівець.

Наразі, Боруссія Дортмунд посідає четверту сходину турнірної таблиці німецької Бундесліги після 22-х зіграних турів, набравши 41 заліковий бал.