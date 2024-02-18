Німеччина

На каталонський клуб чекає важкий матч.

Головний тренер Жирони Мічел висловився про майбутній матч 25-го туру іспанської Ла Ліги з Атлетіком Більбао. Цитує іспанця Mundo Deportivo.

"На нас чекає складний матч, тому що Атлетік — це команда, яка забиває найбільше голів вдома і найкраще в лізі пресингує. Ми маємо продовжувати набирати очки, якщо хочемо потрапити до Ліги чемпіонів.

Ми можемо як програти, так і виграти, але команда має показати хорошу гру та характер. За якісної командної взаємодії ми здатні перемогти будь-якого суперника. Так, якщо ми програємо, то журналісти обов'язково скажуть, що Жирона здулася, але мене це не хвилює", — заявив іспанський фахівець.

Матч між Атлетіком та Жироною відбудеться на Сан Мамесі 19-го лютого, о 22:00 за київським часом.