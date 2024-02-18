Німеччина

Справи у мюнхенського клубу йдуть не найкращим чином.

У неділю Баварія знову засмутила вболівальників — команда Томаса Тухеля програла Бохуму на виїзді з рахунком 2:3.

Для Баварії це третя поразка поспіль — раніше мюнхенці програли Баєру (0:3, Бундесліга) і Лаціо (0:1, Ліга чемпіонів). Тепер Баварія відстає від лідируючого в Бундеслізі Баєра на вісім очок.

На днях у німецькій пресі з'являлася інформація про те, що Тухель може бути звільнений, якщо результат матчу з Бохумом буде невдалим. Судячи з усього, в Баварії просто зараз приймають рішення щодо майбутнього фахівця.

Наступний матч Баварія проведе 24 лютого — проти Лейпцига.