У неділю Баварія знову засмутила вболівальників — команда Томаса Тухеля програла Бохуму на виїзді з рахунком 2:3. 
Для Баварії це третя поразка поспіль — раніше мюнхенці програли Баєру (0:3, Бундесліга) і Лаціо (0:1, Ліга чемпіонів). Тепер Баварія відстає від лідируючого в Бундеслізі Баєра на вісім очок. 
На днях у німецькій пресі з'являлася інформація про те, що Тухель може бути звільнений, якщо результат матчу з Бохумом буде невдалим. Судячи з усього, в Баварії просто зараз приймають рішення щодо майбутнього фахівця. 
Наступний матч Баварія проведе 24 лютого — проти Лейпцига. 