Справи у мюнхенського клубу йдуть не найкращим чином.
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18 лютого 2024, 21:32
У неділю Баварія знову засмутила вболівальників — команда Томаса Тухеля програла Бохуму
на виїзді з рахунком 2:3.
Для Баварії це третя поразка поспіль — раніше мюнхенці програли Баєру (0:3, Бундесліга) і Лаціо (0:1, Ліга чемпіонів). Тепер Баварія відстає від лідируючого в Бундеслізі Баєра на вісім очок.
На днях у німецькій пресі з'являлася інформація про те, що Тухель може бути звільнений, якщо результат матчу з Бохумом буде невдалим. Судячи з усього, в Баварії просто зараз приймають рішення щодо майбутнього фахівця.
Наступний матч Баварія проведе 24 лютого — проти Лейпцига.