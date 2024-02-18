Німеччина

Для команди Томаса Тухеля це друга поразка поспіль у чемпіонаті та третя у всіх турнірах.

Мюнхенська Баварія у матчі 22 туру німецької Бундесліги в гостях сенсаційно поступилася Бохуму з рахунком 2:3.

Команда Томаса Тухеля відкрила рахунок на 14 хвилині завдяки результативному удару Джамала Мусіали. Однак ще до перерви Бохум двічі вразив ворота Мануеля Нойєра. Спершу на 32 хвилині відзначився Такума Асано, а за 12 хвилин другий м'яч команди забив Кевен Шлоттербек.

Потім на 78 хвилині Дайо Упамекано сфолив у своєму штрафному майданчику і отримав другу жовту картку, залишивши команду в меншості, а Кевін Штогер реалізував пенальті та зміцнив перевагу "незламних". На все це команда з Мюнхена відповіла результативним ударом Гаррі Кейна на 87 хвилині.

Також додамо, що матч двічі переривався через акції протестів з боку вболівальників, які незадоволені приходом зовнішніх акціонерів до Бундесліги.

Після 22 турів Баварія набрала 50 очок і посідає друге місце у Бундеслізі, відстаючи від Баєра на вісім балів. У Бохума 25 очок та 11 рядок.

Зазначимо, що Баварія програла другий матч поспіль у чемпіонаті після поразки від Баєра. Між цими зустрічами була поразка від Лаціо у Лізі чемпіонів.

Бохум - Баварія 3:2

Голи: Асано, 32, Шлоттербек, 44, Штогер, 78 - Мусіала, 14, Кейн, 87.

Бохум: Ріманн — Машович, Ордец, Шлоттербек — Ерман (Гамбоа, 46), Лосіла (Луслі, 90), Бернардо — Асано (Форстер, 89), Штогер — Брошинські, Антві-Аджей (Квартенг, 80).

Баварія: Ноєр — Мазрауї (Упамекано, 28), де Лігт, Мін Дже, Геррейру (Даєр, 80) — Кімміх (Сарагоса, 63), Горецка — Мюллер (Тель, 80), Шупо-Мотінг (Сане, 63), Мусіала — Кейн.

Попередження: Бернардо, Лосіла — Упамекано, Горецка, Дже.

Вилучення: Упамекано, 78.