Французький фахівець став фаворитом на посаду головного тренера.
ЗІНЕДІН ЗІДАН, GETTY IMAGES
18 лютого 2024, 22:39
Баварія зацікавлена в запрошенні Зінедіна Зідана, повідомляє Corriere dello Sport.
Томас Тухель точно покине німецький клуб, питання лише в тому, чи зможе він допрацювати до кінця сезону.
Ще перед першим матчем із Лаціо 1/8 фіналу (0:1) у Лізі чемпіонів представники чемпіонів Німеччини зв'язалися із Зіданом.
Колишній головний тренер Реала називається першочерговим варіантом керівництва Баварії на літо, але незрозуміло, чи є шанси призначити його під час поточного сезону.