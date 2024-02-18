Німеччина

Французький фахівець став фаворитом на посаду головного тренера.

Баварія зацікавлена в запрошенні Зінедіна Зідана, повідомляє Corriere dello Sport.

Томас Тухель точно покине німецький клуб, питання лише в тому, чи зможе він допрацювати до кінця сезону.

Ще перед першим матчем із Лаціо 1/8 фіналу (0:1) у Лізі чемпіонів представники чемпіонів Німеччини зв'язалися із Зіданом.

Колишній головний тренер Реала називається першочерговим варіантом керівництва Баварії на літо, але незрозуміло, чи є шанси призначити його під час поточного сезону.