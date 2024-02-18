Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 18 лютого 2024 року, 18:30.

Баварія сенсаційно поступилася Бохуму. Для команди Томаса Тухеля це друга поразка поспіль у чемпіонаті та третя у всіх турнірах.

Після 22 турів Баварія набрала 50 очок і посідає друге місце у Бундеслізі, відстаючи від Баєра на вісім балів. У Бохума 25 очок та 11 рядок.

Огляд матчу:

Бохум - Баварія 3:2

Голи: Асано, 32, Шлоттербек, 44, Штогер, 78 - Мусіала, 14, Кейн, 87.

Бохум: Ріманн — Машович, Ордец, Шлоттербек — Ерман (Гамбоа, 46), Лосіла (Луслі, 90), Бернардо — Асано (Форстер, 89), Штогер — Брошинські, Антві-Аджей (Квартенг, 80).

Баварія: Ноєр — Мазрауї (Упамекано, 28), де Лігт, Мін Дже, Геррейру (Даєр, 80) — Кімміх (Сарагоса, 63), Горецка — Мюллер (Тель, 80), Шупо-Мотінг (Сане, 63), Мусіала — Кейн.

Попередження: Бернардо, Лосіла — Упамекано, Горецка, Дже.

Вилучення: Упамекано, 78.