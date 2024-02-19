Німеччина

Каталонський клуб зацікавлений у канадському футболісті.

Агент Альфонсо Девіса зустрівся зі спортивним директором Барселони.

За інформацією журналіста Жерара Ромеро, зустріч представника Девіса з Деку відбулася в Барселоні наступного дня після його візиту в Мадрид.

Раніше повідомлялося, що захисник Баварії усно домовився з Реалом про перехід цього літа.

Контракт Девіса з Баварією закінчується в червні 2025 року.

У поточному сезоні Девіс провів 18 матчів у Бундеслізі: на його рахунку 1 гол і 3 асисти.