Німеччина

Однак пріоритетом є зберегти Тухеля до кінця сезону.

Баварія розглядає варіант з Уле Гуннаром Сульшером, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, керівництво Баварії хоче зберегти Томаса Тухеля як мінімум до кінця сезону.

Тим не менш, у клубі розглядають усі можливі сценарії. І якщо мюнхенці вирішуть звільнити німецького фахівця, команду може очолити Сульшер на короткостроковій основі.

При цьому, 50-річний фахівець готовий очолити Баварію.

Нагадаємо, що результати мюнхенського клубу значно погіршилися під керівництвом Тухеля, а в останніх трьох іграх команда програвала опоненту.