Однак пріоритетом є зберегти Тухеля до кінця сезону.
УЛЕ ГУННАР СУЛЬШЕР, GETTY IMAGES
19 лютого 2024, 21:39
Баварія розглядає варіант з Уле Гуннаром Сульшером, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, керівництво Баварії хоче зберегти Томаса Тухеля як мінімум до кінця сезону.
Тим не менш, у клубі розглядають усі можливі сценарії. І якщо мюнхенці вирішуть звільнити німецького фахівця, команду може очолити Сульшер на короткостроковій основі.
При цьому, 50-річний фахівець готовий очолити Баварію.
Нагадаємо, що результати мюнхенського клубу значно погіршилися під керівництвом Тухеля, а в останніх трьох іграх команда програвала опоненту.