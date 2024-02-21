Німеччина

Керманич мюнхенців прокоментував рішення правління клубу.

Ранок середи 21 лютого 2024 року на клубній базі мюнхенської Баварії розпочався з офіційної зустрічі голови правління Яна-Крістіана Дрезена та головного тренера Томаса Тухеля, яка нічого доброго не віщувала для останнього.

У підсумку, тривала розмова завершилась проголошенням дати, коли німецький фахівець та його тренерський штаб мають залишити власні посади.

Після цього Тухель залишив коротке повідомлення для фанатів клубу:

"Ми домовились, що завершимо наші робочі відносини в кінці цього сезону.

До того часу я, звичайно, продовжуватиму робити все можливе зі своїм тренерським штабом, щоб досягти максимального успіху", — заявив німецький фахівець.

Під керівництвом Тухеля в цьому сезоні Баварія програла сім матчів, тричі зіграла внічию та 22 рази перемагала суперників.