Керманич мюнхенців прокоментував рішення правління клубу.
Томас Тухель, Getty Images
21 лютого 2024, 12:33
Ранок середи 21 лютого 2024 року на клубній базі мюнхенської Баварії розпочався з офіційної зустрічі голови правління Яна-Крістіана Дрезена та головного тренера Томаса Тухеля, яка нічого доброго не віщувала для останнього.
У підсумку, тривала розмова завершилась проголошенням дати, коли німецький фахівець та його тренерський штаб мають залишити власні посади.
Після цього Тухель залишив коротке повідомлення для фанатів клубу:
"Ми домовились, що завершимо наші робочі відносини в кінці цього сезону.
До того часу я, звичайно, продовжуватиму робити все можливе зі своїм тренерським штабом, щоб досягти максимального успіху", — заявив німецький фахівець.
Під керівництвом Тухеля в цьому сезоні Баварія програла сім матчів, тричі зіграла внічию та 22 рази перемагала суперників.