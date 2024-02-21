Переговори між спеціалістом та клубами будуть проведені незабаром.
Хабі Алонсо, Getty Images
21 лютого 2024, 12:25
Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо має два топові варіанти для продовження тренерської кар'єри. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 42-річного іспанця, як і раніше, зацікавлені два топ-клуби Європи — Ліверпуль та Баварія.
Зазначається, що переговори між Хабі та керівництвами обох клубів пройдуть незабаром.
При цьому Алонсо не має клаусули у контракті, щоб достроково залишити "аптекарів", проте керівництво клубу готове відпустити фахівця, якщо він вирішить прийняти новий виклик.
Нагадаємо, наприкінці нинішнього сезону Юрген Клопп залишить Ліверпуль, а Баварія щойно підтвердила, що розлучиться з Томасом Тухелем влітку 2024 року.