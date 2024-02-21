Англія

Переговори між спеціалістом та клубами будуть проведені незабаром.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо має два топові варіанти для продовження тренерської кар'єри. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 42-річного іспанця, як і раніше, зацікавлені два топ-клуби Європи — Ліверпуль та Баварія.

Зазначається, що переговори між Хабі та керівництвами обох клубів пройдуть незабаром.

При цьому Алонсо не має клаусули у контракті, щоб достроково залишити "аптекарів", проте керівництво клубу готове відпустити фахівця, якщо він вирішить прийняти новий виклик.

Нагадаємо, наприкінці нинішнього сезону Юрген Клопп залишить Ліверпуль, а Баварія щойно підтвердила, що розлучиться з Томасом Тухелем влітку 2024 року.