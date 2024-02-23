Клуб хоче залишити їх надовше.
Беньямін Генріхс - Getty Images
23 лютого 2024, 18:36
Лейпциг хоче підписати нові угоди з Беньяміном Генріхсом та Амаду Айдара - повідомляє журналіст Філіп Гінце.
Контракти гравців завершуються у 2025 році. Спортивний директор Лейпцига вже наголосив, що ведуться відповідні розмови.
У складі клубу Беньямін повноцінно виступає з 2021 року, коли захисника купили в Монако за 15 мільйонів євро.
Щодо Амаду, то півзахисник відправився до Лейпцига з Зальцбурга у 2019 року за 19 мільйонів євро.