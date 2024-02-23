Лейпциг хоче підписати нові угоди з Беньяміном Генріхсом та Амаду Айдара - повідомляє журналіст Філіп Гінце

Контракти гравців завершуються у 2025 році. Спортивний директор Лейпцига вже наголосив, що ведуться відповідні розмови. 

У складі клубу Беньямін повноцінно виступає з 2021 року, коли захисника купили в Монако за 15 мільйонів євро. 

Щодо Амаду, то півзахисник відправився до Лейпцига з Зальцбурга у 2019 року за 19 мільйонів євро. 