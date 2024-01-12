Німеччина

Нова угода з 27-річним німцем розрахована до 2028 року.

Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із захисником Лукасом Клостерманном.

Нова угода з 27-річним німцем розрахована до 2028 року. Попередній контракт був розрахований до літа 2024 року.

Клостерманн виступає за "биків" з 2014 року, перейшовши з Бохума. На його рахунку 278 ігор, і це п'ятий результат у клубі.

Цього сезону Лукас відіграв 21 матч, у яких забив один гол.