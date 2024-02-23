Німеччина

Завершився перший матч 23 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять третього туру німецької Бундесліги-2023/24 Баєр приймав Майнц на БайАрені.

У перші 8 хвилин поєдинку команди встигли обмінятися голами. Спочатку Джака вивів господарів поля вперед, після чого Кор відновив паритет. Гол Андріха після невпевненої гри голкіпера Майнца Центнера у другій половині зустрічі став вирішальним.

Таким чином, Баєр побив історичний для німецького футболу рекорд Баварії (2019/20) за кількістю матчів (поспіль) без поразок у всіх турнірах протягом одного сезону. Станом на зараз, серія підопічних Хабі Алонсо триває вже 33 поєдинки (29 перемог, 4 нічийних результати).

Баєр — Майнц 2:1

Голи: Джака, 3, Андріх, 68 — Кор, 8

Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг (Телла, 83), Андріх, Джака, Грімальдо — Гофманн (Шик, 56), Вірц (Гложек, 90) — Адлі (Інкап'є, 83)

Майнц: Центнер — Кор, Ван ден Берг, Касі — Відмер (Гілавогі, 60), Баррейру, Амірі, Мвене — Груда (Нганкам, 65), Онісіво (Краусс, 83), Лі

Попередження: Фрімпонг, Та, Вірц — Онісіво, Кор, Центнер, Касі, Мвене

Вилучення: Нганкам, 80