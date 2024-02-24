Наставник може очолити мюнхенську команду.
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24 лютого 2024, 18:27
Баварія допускає призначення Антоніо Конте після закінчення сезону.
За даними інсайдера Матео Моретто, італійського тренера занесено до шорт-листа мюнхенського клубу, але серед пріоритетних варіантів він не значиться. Чинні чемпіони Німеччини націлені на підписання Хабі Алонсо з Баєра.
Сам Конте вважав за краще б продовжити кар'єру в Італії та чекає на можливість очолити команду Серії А, однак і перехід до Баварії він не виключає.
Нагадаємо, що 54-річний фахівець перебуває без роботи після того, як покинув Тоттенгем у березні 2023 року.