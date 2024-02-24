Німеччина

Наставник може очолити мюнхенську команду.

Баварія допускає призначення Антоніо Конте після закінчення сезону.

За даними інсайдера Матео Моретто, італійського тренера занесено до шорт-листа мюнхенського клубу, але серед пріоритетних варіантів він не значиться. Чинні чемпіони Німеччини націлені на підписання Хабі Алонсо з Баєра.

Сам Конте вважав за краще б продовжити кар'єру в Італії та чекає на можливість очолити команду Серії А, однак і перехід до Баварії він не виключає.

Нагадаємо, що 54-річний фахівець перебуває без роботи після того, як покинув Тоттенгем у березні 2023 року.