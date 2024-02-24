Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють мюнхенська Баварія та РБ Лейпциг.

Мюнхенська Баварія та РБ Лейпциг зіграють на Альянц Арені центральний матч двадцять третього туру німецької Бундесліги.

Томас Тухель, після поразки від Бохума (2:3), залучив до стартового складу Кімміха та Даєра в лінії оборони, тоді як Павлович гратиме в опорній зоні, а Сане та Мюллер розташуються під нападником.

Марко Розе, на тлі перемоги над менхенгладбахською Боруссією (2:0), використав із перших хвилин Басвіха в рамці воріт, тоді як Сімакан гратиме в центрі оборони, а Шешко повернеться до атаки.

Баварія: Ноєр — Кімміх, де Лігт, Даєр, Геррейру — Павлович, Горецка — Сане, Мюллер, Мусіала — Кейн.

Запасні: Ульрайх, Кім, Азну, Лаймер, Звонарек, Шупо-Мотінг, Сарагоса, Тель.



РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Сімакан, Орбан, Раум — Айдара, Шлагер — Ольмо, Сімонс — Шешко, Опенда.

Запасні: Цінгерле, Ленц, Бітшиабу, Люкеба, Ельмас, Зайвальд, Баумартнер, Кампль, Поульсен.



Гра Баварія — РБ Лейпциг почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.