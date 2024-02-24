Німеччина

Football.ua представляє прев'ю матчу 23-го туру Бундесліги, який пройде 24 лютого та розпочнеться о 19:30.

У рамках 23-го туру Бундесліги зіграють Баварія та Лейпциг. Баварія намагатиметься не допустити збільшення відставання від Баєра, а Лейпциг спробує вийти у четвірку.

БАВАРІЯ — ЛЕЙПЦИГ

СУБОТА, 24 ЛЮТОГО, 19:30. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САША ШТЕГЕМАНН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Баварія програє у трьох матчах поспіль і враховуючи відрив Баєра може вже скоро випасти з чемпіонської гонки. Якщо невдачі з леверкузенським клубом і Лаціо ще можна виправдати силою опонентів і кадровими негараздами, то ось з Бохумом важко підібрати якісь аргументи. Томас Тухель залишить мюнхенську команду влітку і буде шукати собі нове місце роботи, але зараз необхідно здобути результат бодай в одному з турнірів. Враховуючи сумнівній настрій багатьох гравців щодо тренера зробити це буде важко.

Лейпциг називався одним з головних кандидатів на виграш чемпіонства, але підопічні Марко Розе грають нерівно і через це йдуть нижче четвірки. На старті календарного року вони програли два матчі конкурентам, а також зіграли внічию з Аугсбургом. Враховуючи нинішні виступи Боруссії Дортмунд необхідно вмикатися вже зараз, якщо РБ хоче зіграти у Лізі чемпіонів наступного сезону. Доводити цю тезу необхідно буде в тому числі у Мюнхені.

В Лейпцига крім Лукаса Клостерманна немає когось з пошкодженнями або дискваліфікаціями, а ось в Баварії не зіграє Нуссаїр Мазрауї справа у захисті, а Дайо Упамекано отримав дві червоних картки — у головному єврокубку, а також чемпіонаті, тому серйозних альтернатив Кіму Мін-чже та Маттейсу де Лігту немає. Зате в атакувальних лініях клубів все добре.

Лейпциг вміє здобувати результат саме на Альянц Арені. У 2023 році РБ виграв з рахунком 3:1, а в 2020 році, в більшості завдяки 1+1 від Еміля Форсберга, вдалося зіграти внічию з рахунком 3:3. У суперкубку Німеччини цього сезону також була перемога у виконанні цієї команди, а в Бундеслізі в домашньому для команди Марко Розе була нічия 2:2. Загалом частіше саме вдома вигравала саме Баварія, тому є невеликим фаворитом цього матчу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ноєр — Кімміх, де Лігт, Мін-чже, Геррейру — Павлович, Горецка — Мюллер, Мусіала, Сане — Кейн

Лейпциг: Гулачі — Генріхс, Сімакан, Орбан, Раум — Сімонс, Шлагер, Раум, Ольмо — Опенда, Шешко

Не зіграють: Упамекано, Сарр, Мазрауї, Боє, Марушич, Бухманн, Асеко, Коман, Гнабрі — Клостерманн

Під питанням: Девіс — ..

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