Німеччина

Захисник Баварії прокоментував майбутню відставку керманича.

Мюнхенська Баварія напередодні здобула важливу домашню перемогу над РБ Лейпциг у рамках двадцять третього туру німецької Бундесліги.

Баварія — РБ Лейпциг 2:1 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення гри одним із питань журналістів до центрального захисника "Рекордмайстера" Маттіаса де Лігта було рішення керівництва клубу щодо припинення співпраці з головним тренером Томасом Тухелем після завершення поточного сезону.

"Це мало що змінює насправді. Ми все ще працюємо разом, і тому повинні робити всі наступні кроки також це разом.

Ми все ще повинні закінчити цей сезон із усією відповідальністю. Ми все ще граємо в Лізі чемпіонів — ми повинні показати себе там також.

Окрім цього, ми хочемо вигравати кожну гру в Бундеслізі й тиснути на Баєр, що значно від нас відірвався.

Але найголовніше на сьогодні те, що ми нарешті знову повернули собі вогонь в очах та відчуття перемоги", — заявив нідерландський виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія гостюватиме у Фрайбурга.