Дубль Кейна приніс Баварії вистраждану перемогу над РБ Лейпциг. 

Команда Томаса Тухеля завершила серію з трьох поразок поспіль. 

Огляд матчу

Баварія — РБ Лейпциг 2:1
Голи: Кейн, 56, 90+1 — Шешко, 70

Баварія: Ноєр — Кімміх, де Лігт, Даєр, Геррейру — Павлович (Кім, 81), Горецка — Сане (Лаймер, 65), Мюллер (Тель, 65), Мусіала (Шупо-Мотінг, 84) — Кейн.

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Сімакан, Орбан, Раум (Люкеба, 90+2) — Айдара (Кампль, 74), Шлагер — Ольмо, Сімонс (Ельмас, 87) — Шешко (Баумгартнер, 90+2), Опенда (Поульсен, 73).

Попередження: Павлович, де Лігт, Мусіала — Орбан, Шлагер, Сімакан. 