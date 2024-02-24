Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 24 лютого 2024 року, 19:30.
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24 лютого 2024, 21:39
Дубль Кейна приніс Баварії вистраждану перемогу над РБ Лейпциг.
Команда Томаса Тухеля завершила серію з трьох поразок поспіль.
Огляд матчу:
Баварія — РБ Лейпциг 2:1
Голи: Кейн, 56, 90+1 — Шешко, 70
Баварія: Ноєр — Кімміх, де Лігт, Даєр, Геррейру — Павлович (Кім, 81), Горецка — Сане (Лаймер, 65), Мюллер (Тель, 65), Мусіала (Шупо-Мотінг, 84) — Кейн.
РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Сімакан, Орбан, Раум (Люкеба, 90+2) — Айдара (Кампль, 74), Шлагер — Ольмо, Сімонс (Ельмас, 87) — Шешко (Баумгартнер, 90+2), Опенда (Поульсен, 73).
Попередження: Павлович, де Лігт, Мусіала — Орбан, Шлагер, Сімакан.