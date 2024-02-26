Дортмундці останнім часом не вражають.
Терзич, getty images
26 лютого 2024, 17:20
Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич вже найближчим часом може залишитись без роботи. Про це повідомляє журналіст Патрік Бергер.
За інформацією джерела, керівництво "джмелів" дуже турбують невдалі результати клубу в останніх матчах.
Зазначається, що основним завданням команди залишається потрапляння до розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА наступного сезону. Якщо ситуація не налагодиться в найближчі кілька матчів і клуб не почне справно перемагати, то керівництво Боруссії звільнить Терзича ще до завершення сезону
Зазначимо, що в останніх п'яти матчах дортмундська Боруссія здобула лише одну перемогу.