Німеччина

Дортмундці останнім часом не вражають.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич вже найближчим часом може залишитись без роботи. Про це повідомляє журналіст Патрік Бергер.

За інформацією джерела, керівництво "джмелів" дуже турбують невдалі результати клубу в останніх матчах.

Зазначається, що основним завданням команди залишається потрапляння до розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА наступного сезону. Якщо ситуація не налагодиться в найближчі кілька матчів і клуб не почне справно перемагати, то керівництво Боруссії звільнить Терзича ще до завершення сезону

Зазначимо, що в останніх п'яти матчах дортмундська Боруссія здобула лише одну перемогу.