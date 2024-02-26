Футболіст незабаром може повернутися на поле.
Кінгслі КОМАН, GETTY IMAGES
26 лютого 2024, 19:58
Вінгер Баварії Кінгслі Коман розпочав бігові тренування після перенесеної травми, повідомляє прес-служба клубу.
Пошкодження футболіст зазнав у матчі 19-го туру Бундесліги з Аугсбургом (3:2), який було зіграно 27 січня. Лікарі діагностували розрив медіальної зв'язки лівого коліна.
Коман, який повернувся на поле, пробіг кілька кругів по базі клубу, після чого покинув тренування.
У поточному сезоні Кінгслі Коман взяв участь у 24 матчах, забив 5 голів і віддав 3 результативні передачі.