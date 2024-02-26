Німеччина

Слушна думка.

Легенда Баварії Штефан Еффенберг висловився про ситуацію Альфонсо Девіса у мюнхенському клубі. Цитує видатного німця Sport 1.

"Якщо Девіс думає про Реал, відмовтеся від нього: він більше не з Баварією всім серцем, душею і необхідною пристрастю.

Гравець сам повинен подати приклад і сказати: "Я хотів би залишитись тут, дізнатися, хто буде призначений тренером, і зробити все для Баварії. Питання стосується не лише клубу.

Я б відкрито поговорив із гравцями. Якщо вони не готові залишитися, я виставив би їх на продаж. З фінансової точки зору Баварія не може дозволити собі не продавати гравців наступного року", — заявив Еффенберг.

Діючий контракт канадця з "ротен" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Альфонсо Девіс відіграв за Баварію 27 матчів, забив один м'яч та віддав три гольові передачі.