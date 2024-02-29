Німеччина

Двері мюнхенського клубу для колишнього форварда завжди були відкритими.

Сезон-2022/23 став останнім у професійній кар’єрі французького нападника Франка Рібері.

На той час 39-річний виконавець виступав у складі італійської Салернітани, залишивши позаду часи у французьких Булоні, Ліллі, Алі, Брест, Меці, Марселі, турецькому Галатасараї, мюнхенській Баварії та Фіорентині.

Однак із футболом Франк так і не розпрощався, почавши процес навчання тренерській спеціальності й разом із тим отримавши місце в структурі "морських коників" на посаді тренера з розвитку техніки.

Зрештою, Рібері наразі наближається до отримання тренерської ліцензії й незабаром має отримати роботу в структурі свого колишнього клубу — мюнхенської Баварії, двері якого для француза були відкриті одразу після завершення професійної кар’єри футболіста.

Відзначимо, що син Рібері, Зеїф, наразі грає за команду U-13 у структурі "Рекордмайстера".

Очікується, що саме з одною з молодіжних команд Баварії в підсумку й буде працювати Франк на початковому етапі тренерської діяльності, тоді як наразі клуб перебуває в процесі реструктуризації через відставку тренерського штабу Томаса Тухеля, що має відбутись наприкінці поточного сезону.

Нагадаємо, що в складі мюнхенців Рібері виступав із 2007 по 2019 рік.