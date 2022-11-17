Для легендарного футболіста знайшли посаду в клубі.
Франк Рібері, Getty Images
17 листопада 2022, 07:15
Колишній вінгер мюнхенської Баварії Франк Рібері, який нещодавно завершив кар'єру, може повернутись в німецький клуб.
Як пише видання Get German Football News, із посиланням на Bild, клуб вже розпочав із 39-рычним французом перемовини, які тривають успішно.
Рібері буде працювати в Баварії на посаді посла клубу та виконувати представницькі функції. Більш детальна інформація буде після офіційного оголошення Баварією.
Після прощання із професійним футболом в жовтні через регулярні травми коліна Рібері розпочав працювати помічником тренера італійської Салернітани, за яку він грав останнім часом.
Раніше Франк в інтерв'ю розповідав про необхідність операції на нозі для того, щоб нормально жити.