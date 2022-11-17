Німеччина

Для легендарного футболіста знайшли посаду в клубі.

Колишній вінгер мюнхенської Баварії Франк Рібері, який нещодавно завершив кар'єру, може повернутись в німецький клуб.

Як пише видання Get German Football News, із посиланням на Bild, клуб вже розпочав із 39-рычним французом перемовини, які тривають успішно.

Рібері буде працювати в Баварії на посаді посла клубу та виконувати представницькі функції. Більш детальна інформація буде після офіційного оголошення Баварією.

Після прощання із професійним футболом в жовтні через регулярні травми коліна Рібері розпочав працювати помічником тренера італійської Салернітани, за яку він грав останнім часом.

Раніше Франк в інтерв'ю розповідав про необхідність операції на нозі для того, щоб нормально жити.