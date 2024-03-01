Німеччина

Завершився перший поєдинок 24 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять четвертого туру німецької Бундесліги-2023/24 Фрайбург приймав Баварію на Європа-Парк Штадіон.

Відкрити рахунок у матчі вдалося саме господарям поля — відзначився Гюнтер. Ще до перерви гості зуміли відновити паритет завдяки голу Теля. Мюнхенці могли здобути вольову перемогу після голу Мусіали у другій половині матчу, але не втримали мінімальної переваги. Нічию Фрайбургу приніс результативний удар Гьолера ближче до завершення поєдинку.

Фрайбург — Баварія 2:2

Голи: Гюнтер, 12, Гьолер, 87 — Тель, 35, Мусіала, 75

Фрайбург: Атуболу — Сільділья, Гінтер, Гульде, Гюнтер — Доан (Вайсгаупт, 77), Еггештайн (Філіпп, 85), Хьофлер, Гріфо (Рьоль, 64) — Шаллаї (Грегорич, 77), Гьолер

Баварія: Ноєр — Кімміх (Лаймер, 64), Кім, Даєр, Геррейру (Девіс, 64) — Павлович, Горецка — Тель, Мюллер (Шупо-Мотінг, 76), Мусіала (Упамекано, 83) — Кейн

Попередження: Гьолер — Тель, Павлович