Німеччина

"Фармацевти" під керівництвом іспанського фахівця демонструють дивовижний футбол.

Захисник леверкузенського Баєра Алехандро Грімальдо висловився щодо роботи під керівництвом головного тренера команди Хабі Алонсо. Цитує іспанця The Athletic.

"Все стало ясно, як тільки Алонсо зателефонував мені. Мати такого тренера як Хабі Алонсо — це щось особливе, і у нас дуже хороший проект і дуже сильна команда.

Я знав, що готовий зробити крок до будь-якої топової ліги. У мене завжди були хороші показники за голами та результативними передачами. Ухвалення рішень в останній третині поля — одна з моїх сильних сторін.

Цього року, дійсно, все йде дуже добре, завдяки Хабі, його штабу та моїм товаришам по команді", — сказав фулбек Баєра.