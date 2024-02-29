Німеччина

Зацікавленим у іспанському фахівцеві клубам доведеться заплатити кругленьку суму.

Успіхи головного тренера леверкузенського Баєра Хабі Алонсо не залишилися поза увагою провідних європейських клубів, включно з мюнхенською Баварією та Ліверпулем, які знаходяться у пошуках нових керманичів на тлі майбутніх відходів Томаса Тухеля та Юргена Клоппа відповідно.

Втім, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, потенційним новим роботодавцям іспанського фахівця доведеться заплатити керівництву "фармацевтів" значні відступні за їхнього наставника.

За інформацією джерела, цього літа Баєр вимагатиме за Хабі Алонсо від 15 до 25 мільйонів євро — щодо суми доведеться домовлятися з леверкузенцями.

Щодо фіксованого пункту про відступні іспанця, то він почне діяти лише влітку 2025 року та складатиме близько 15 мільйонів євро.