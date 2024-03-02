Німеччина

Одна перемога в останніх п'яти матчах у "ротен".

Керівництво мюнхенської Баварії серйозно розгляне звільнення головного тренера команди Томаса Тухеля, якщо "ротен" не пройде римське Лаціо за підсумками 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг.

За інформацією джерела, якщо мюнхенці зможуть вийти до чвертьфіналу ЛЧ, тоді Тухель, залишиться на чолі команди до кінця сезону.

Однак в разі вільоту Баварії від Лаціо, ймовірність дострокового звільнення тренера буде дуже великою. Проблема полягає в тому, що клуб на прикметі не має тренера, який міг би взяти на себе керівництво командою до завершення сезону.

Баварія не хоче протягом сезону призначати такого фахівця, з яким продовжуватиме співпрацю надалі. Мюнхенці мають намір запросити Хабі Алонсо влітку.

Нагадаємо, "рекордмайстер" мінімально програли Лаціо (0:1) у першому двобої 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь пройде у Мюнхені, п'ятого березня, о 22:00 за київським часом.