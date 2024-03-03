Німеччина

21-річний футболіст не прийняв пропозицію мюнхенської команди.

Півзахисник Баварії Джамал Мусіала відмовився продовжувати контракт із клубом.

За інформацією All Transfer, керівництво мюнхенського клубу пропонувало 21-річному футболістові новий договір на поліпшених умовах, однак гравець відповів відмовою.

Також наголошується, що на молодого таланта наразі претендують Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Чинний контракт гравця з мюнхенським клубом розрахований до літа 2026 року.

У поточному сезоні Мусіала провів 28 матчів за Баварію: на його рахунку 9 голів і 4 асисти.