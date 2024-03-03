21-річний футболіст не прийняв пропозицію мюнхенської команди.
Джамал Мусіала, Getty Images
03 березня 2024, 18:23
Півзахисник Баварії Джамал Мусіала відмовився продовжувати контракт із клубом.
За інформацією All Transfer, керівництво мюнхенського клубу пропонувало 21-річному футболістові новий договір на поліпшених умовах, однак гравець відповів відмовою.
Також наголошується, що на молодого таланта наразі претендують Манчестер Сіті та Ліверпуль.
Чинний контракт гравця з мюнхенським клубом розрахований до літа 2026 року.
У поточному сезоні Мусіала провів 28 матчів за Баварію: на його рахунку 9 голів і 4 асисти.