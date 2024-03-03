Німеччина

"Фармацевти" йдуть за чемпіонським титулом.

Уже на 14-й хвилині пряму червону картку отримав хавбек господарів Ян Тільманн — він грубо зіграв проти Граніта Джаки.

На 37-й захисник гостей Жеремі Фрімпонг відкрив рахунок. На 73-й забив захисник клубу з Леверкузена Алекс Грімальдо.

Баєр покращив свій же рекорд, продовживши серію без поразок до 34 матчів — 30 перемог, 4 нічиїх.

Зазначимо, що команда тренера Хабі Алонсо лідирує в таблиці Бундесліги, на 10 очок випереджаючи Баварію.