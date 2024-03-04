Німеччина

У німця є кілька пропозицій.

Півзахисник Марко Ройс може покинути дортмундську Боруссію цього літа після 12 років гри в клубі.

Чинний договір розрахований до літа 2024 року. Як повідомляє Sky in Germany, наразі клуб і гравець ведуть переговори щодо нового договору, однак вони далекі від угоди.

Ройс не збирається завершувати кар'єру, він уже отримав кілька вигідних пропозицій з боку клубів Туреччини та США.

Зазначимо, що Марко зіграв за дортмундську Боруссію понад 400 ігор відтоді, як перейшов із Боруссії Менхенгладбах у 2012 році.