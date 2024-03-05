Німеччина

Іспанець проводить найкращий сезон у своїй кар'єрі.

Лівий захисник Алехандро Грімальдо поділився, чому вирішив перебратися саме до Баєра влітку 2023 року, передає журналіст Фабріціо Романо.

Кельн — Баєр 0:2 Відео голів та огляд матчу 03.03.2024

У липні минулого року іспанець на правах вільного агента залишив Бенфіку та поповнив склад "фармацевтів". Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2027 року.

"Я вирішив приєднатися до Баєра з чітким планом вигравати титули. Команда була навіть кращою, ніж я очікував... Я відчув це ще під час передсезонної підготовки і подумав: цього сезону ми змусимо людей багато говорити", — розповів 28-річний гравець.

У поточному сезоні Грімальдо взяв участь у 33 матчах Баєра у всіх турнірах, відзначившись 11 голами та 11 асистами.