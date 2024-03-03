Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 3 березня 2024 року, 16:30.
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03 березня 2024, 20:35
Баєр на класі здолав Кельн та на 10 очок відірвався від Баварії.
Підопічні Хабі Алонсо в більшості не зустріли спротиву від одного від аутсайдерів чемпіонату Німеччини.
Огляд матчу:
Кельн — Баєр Леверкузен 0:2
Голи: Фрімпонг, 38, Грімальдо Гарсія, 73
Кельн: Швебе — Карстенсен, Гюберс, Шабо, Фінграф — Аліду (Тіггес, 83), Мартель (Шмітц, 82), Любічич, Майна (Гусейнбашич, 83) — Адамян (Діль, 65), Тільманн
Баєр Леверкузен: Градецькі — Станішич, Та, Інкап'є (Тапсоба, 79) — Фрімпонг (Телла, 46), Андріх, Джака, Грімальдо Гарсія — Гофманн (Адлі, 65), Вірц — Шик (Іглесіас, 65)
Попередження: Любічич, Мартель — Фрімпонг, Станішич
Вилучення: Тільманн, 14.