Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 3 березня 2024 року, 16:30.

Баєр на класі здолав Кельн та на 10 очок відірвався від Баварії.

Підопічні Хабі Алонсо в більшості не зустріли спротиву від одного від аутсайдерів чемпіонату Німеччини.

Огляд матчу:

Кельн — Баєр Леверкузен 0:2

Голи: Фрімпонг, 38, Грімальдо Гарсія, 73

Кельн: Швебе — Карстенсен, Гюберс, Шабо, Фінграф — Аліду (Тіггес, 83), Мартель (Шмітц, 82), Любічич, Майна (Гусейнбашич, 83) — Адамян (Діль, 65), Тільманн

Баєр Леверкузен: Градецькі — Станішич, Та, Інкап'є (Тапсоба, 79) — Фрімпонг (Телла, 46), Андріх, Джака, Грімальдо Гарсія — Гофманн (Адлі, 65), Вірц — Шик (Іглесіас, 65)

Попередження: Любічич, Мартель — Фрімпонг, Станішич

Вилучення: Тільманн, 14.