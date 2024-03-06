Німеччина

Юний вінгер висловився про продовження контракту з "червоними".

Напередодні мюнхенська Баварія офіційно оголосила про продовження контракту з талановитим вінгером Матісом Телем до літа 2029 року.

18-річний француз поділився враженнями від підписання нової угоди з "червоними".

"Це продовження контракту дуже багато означає для мене. Я вже багато чому навчився в Баварії, як на полі, так і поза ним. Мюнхен став домом для мене та моєї родини, і підтримка вболівальників також дуже важлива. Без них я не можу бути тим гравцем, яким я є.

Коли ти граєш за Баварію, завжди хочеш виграти кожен трофей. Я хочу забивати багато голів, грати з серцем та енергією за Баварію та віддавати все для цього клубу та його вболівальників", — цитує слова Теля офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, Матіс Тель перейшов до Баварії з Ренна влітку 2022 року за 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні юний французький вінгер провів за мюнхенців 31 матч у всіх турнірах (862 хвилини), в яких він забив 7 голів та віддав 4 асисти.