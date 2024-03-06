Юний вінгер пов'язав майбутнє з "червоними" до червня 2029 року.
Матіс Тель, ФК Баварія
06 березня 2024, 18:21
Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нового контракту зі своїм лівим вінгером Матісом Телем.
18-річний француз уклав із мюнхенським грандом нову угоду, яка буде розрахована до 30 червня 2029 року.
Нагадаємо, Матіс Тель перейшов до Баварії з Ренна влітку 2022 року за 20 мільйонів євро.
У поточному сезоні юний французький вінгер провів за мюнхенців 31 матч у всіх турнірах (862 хвилини), в яких він забив 7 голів та віддав 4 асисти.